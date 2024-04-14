Зюганов: КПРФ будет развивать киберспорт

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя турнир по Counter-Strike 2, который прошел под патронажем партии в День космонавтики, заявил, что коммунистическое движение продолжит популяризовать массовый спорт на территории Российской Федерации.
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