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Зюганов: КПРФ будет развивать киберспорт

Зюганов: КПРФ будет развивать киберспорт

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя турнир по Counter-Strike 2, который прошел под патронажем партии в День космонавтики, заявил, что коммунистическое движение продолжит популяризовать массовый спорт на территории Российской Федерации.

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