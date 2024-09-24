Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Прокуратура региона назвала основную версию отравления семьи из шести человек в селе Красная Сопка. Четверо детей из этого семейства скончались в больнице, родители в настоящее время находятся в реанимации.
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