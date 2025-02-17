Богачи или сумасшедшие? Риелтор о том, кто покупает квартиры и берет ипотеку в Барнауле

Жители города продолжают приобретать недвижимость. Пусть не так рьяно, как раньше Жители Барнаула продолжают покупать квартиры, несмотря на высокую ипотечную ставку и выросшие до космических высот цены на недвижимость.
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