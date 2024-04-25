Спустя 10 лет Tomb Raider: Definitive Edition наконец вышла на ПК, но только в Microsoft Store В 2014 г...

Спустя 10 лет Tomb Raider: Definitive Edition наконец вышла на ПК, но только в Microsoft StoreВ 2014 году Square Enix выпустила Tomb Raider: Definitive Edition — улучшенную для PS4 и Xbox One версию приключенческого боевика Tomb Raider.
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