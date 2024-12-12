Ученые выяснили, почему наши сосуды становятся крепче, а кровь предков была насыщена холестерином

Исследователи изучили данные более 50 тысяч человек и подтвердили: новые поколения оказались менее "жирокровными", чем предки, так как уровень холестерина и триглицеридов в крови заметно снизился за последние десятилетия.
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