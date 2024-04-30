«Страна.ua»: Украина обсуждает с ЕС ограничения для Telegram

Украина вместе с Евросоюзом работает над введением ограничений для Telegram. Украинская сторона предложила внести мессенджер в список подлежащих регуляции цифровых платформ, написало местное издание «Страна.
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