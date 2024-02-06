Издание The Times опубликовало материал, посвященный противостоянию главнокомандующего Вооруженный сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и главы киевского режима Владимира Зеленского, которых авторы статьи назвали «железным генералом» и «самым эффективным продавцом на Украине» соответственно.
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