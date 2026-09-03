«Это не монастыринг»: психолог из Липецка поделилась опытом послушания

Психолог Маргарита Агаларян рассказала о своем опыте недели послушания в Троице-Георгиевском монастыре, куда она отправилась в период кризиса и неопределенности, чтобы обрести внутренний покой и найти новые смыслы.
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