Военные преступники в погонах — украинские вооружённые формирования — накануне устроили прицельную атаку на пассажирский автобус в Горловке ДНР.
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