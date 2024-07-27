Верховная Рада пытается запретить УПЦ. Пока не получилось, но нацисты не останавливаются

На Украине продолжается борьба с канонической православной церковью. Правда, украинские депутаты не смогли собрать достаточного количества голосов для включения в повестку дня законопроекта о запрете УПЦ, и в знак протеста этой "зраде" часть "патриотических дармоедов" заблокировала парламентскую трибуну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии