В Москве врачи применили новые способы лечения акне с помощью света и плазмы

В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые разработали методики для лечения пациентов с акне и постакне с применением плазменно-дуговой хирургической установки, которую ранее использовали для лечения ран.