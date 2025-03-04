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В Москве врачи применили новые способы лечения акне с помощью света и плазмы

В Москве врачи применили новые способы лечения акне с помощью света и плазмы

В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые разработали методики для лечения пациентов с акне и постакне с применением плазменно-дуговой хирургической установки, которую ранее использовали для лечения ран.

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