Беженка из Запорожья рассказала, что на фронте ВСУ медсестры пропадают без вести

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Медсестры из подконтрольного Киеву города Запорожье, которых принуждают подписывать контракт с ВСУ и служить во фронтовых госпиталях, не выходят на связь и пропадают без вести.
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