Осуждённый экс-мэр Махачкалы жаловался на условия содержания в «Чёрном дельфине»

Экс-глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок в ИК-6 «Чёрный дельфин» за организацию убийства следователя, подал множество исков, в которых просил улучшить условия его содержания в колонии.
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