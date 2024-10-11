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Совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда для поддержки Украины

Совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда для поддержки Украины

Совет директоров Всемирного банка в четверг, 10 октября, одобрил создание финансового посреднического фонда (FIF) для поддержки Украины, в который, как ожидается, осуществят вложения США, Канада и Япония, передает Reuters со ссылкой на источники.

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