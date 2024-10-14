Следствие объявило в межгосударственный розыск граждан Грузии и Украины по делу о подрыве Крымского моста

Российские следственные органы объявили в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и украинского гражданина Сергея Андрейченко в связи с тем, что установлена их причастность к подрыву Крымского моста в 2022 году.
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