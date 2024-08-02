Сати Казанова отсудила у организаторов концерта полмиллиона за справный концерт из-за теракта

Певицу Сати Казанову пытались заставить выступать во время траура. Артистка выиграла судебный процесс, в результате которого ей было присуждено 614 тысяч рублей за отмененный концерт, назначенный на 24 марта — день общероссийского траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».