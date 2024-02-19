Театр абсурда
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Театр абсурда

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Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) Моя знакомая - студентка крымского ВУЗа, которая приехала из небольшого городка, который граничит с Крымом Разумеется мне интересно было узнать, "как у них там".

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Комментарии
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Ксения Фотина
Продезинфицировать до состояния, когда сами наладят лыжи в благословенный для них Евросоюз. И не ждать, когда Россия им покажется лучшей. В конце-то концов, неужели и нашей молодёжи придется ( пардон) мудохоться с укро молодняком? ВЛКСМэма сейчас нет, чтобы вести с такими душе спасательные беседы.   Где, например та студенточка, которая в 2014 году с улыбочкой, шустро так &quot;заряжала&quot; на Майдане бутылки Молотова?! Да все там же, на этой укре, торгует чем-нибудь. Уже прилично повзрослела. Уверена, думка у неё всё та же: - как бы на халяву да за кружевные трусишки повыгоднее продаться?
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sorsw
Хохлам веры нет!
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Модест
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