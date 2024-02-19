Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Ксения Фотина

Продезинфицировать до состояния, когда сами наладят лыжи в благословенный для них Евросоюз. И не ждать, когда Россия им покажется лучшей. В конце-то концов, неужели и нашей молодёжи придется ( пардон) мудохоться с укро молодняком? ВЛКСМэма сейчас нет, чтобы вести с такими душе спасательные беседы. Где, например та студенточка, которая в 2014 году с улыбочкой, шустро так "заряжала" на Майдане бутылки Молотова?! Да все там же, на этой укре, торгует чем-нибудь. Уже прилично повзрослела. Уверена, думка у неё всё та же: - как бы на халяву да за кружевные трусишки повыгоднее продаться?