Корабль ВМС Ирана находится в порту Индии из-за ближневосточного конфликта

Военный корабль Ирана полгода находится в индийском порту Кочи после предоставления ему убежище из-за войны на Ближнем Востоке, пишет 18 сентября издание India Today.
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