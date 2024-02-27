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Под боком у России развевается французский флаг. Пашинян сделал "особый" подарок Кремлю и нарвался на ответку

Под боком у России развевается французский флаг. Пашинян сделал "особый" подарок Кремлю и нарвался на ответку

2 дня назад 2,1K прочитали Вот уж действительно, в чем преуспевают американские СМИ, так это в том, чтобы сеять панику.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо помочь мерзавцу Пашиняну так, чтобы он перестал ходить в сортир, а прямо в штаны разгружался!😱😜👈👀🤠
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19 час.
А Кудасов
Одна из особенностей народов - выбирать иногда себе в лидеры придурков и кретинов с врождёнными необоснованными претензиями.
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19 час.

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