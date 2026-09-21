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Царьград

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Министерство энергетики Литвы подписало контракт с EQT на 10 лет

Министерство энергетики Литвы подписало контракт с EQT на 10 лет

Литва и EQT заключили 10-летний контракт на поставку природного газа. Компания Ignitis получит 1 ТВт·ч газа ежегодно с 2027 по 2036 годы, обеспечивая 40% потребностей страны.

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