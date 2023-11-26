Что делать, когда старый фундамент находится на месте строительства нового дома? Как решить проблему?

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"! "Что делать с фундаментом от старого дома?" — схожими вопросами забиты практически все строительные форумы, потому как демонтаж старого фундамента является очень сложной задачей и люди, которые прошли подобный этап, знают это.