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Дзен Дневник

2 подписчика

Что делать, когда старый фундамент находится на месте строительства нового дома? Как решить проблему?

Что делать, когда старый фундамент находится на месте строительства нового дома? Как решить проблему?

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"! "Что делать с фундаментом от старого дома?" — схожими вопросами забиты практически все строительные форумы, потому как демонтаж старого фундамента является очень сложной задачей и люди, которые прошли подобный этап, знают это.

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