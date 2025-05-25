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Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

Украина была одной из первых, кто начал процесс выхода из СССР. Об этом, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о юридическом существовании СССР, заявил бывший премьер России Сергей Степашин.

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