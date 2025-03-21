Парализованный пациент обрёл способность управлять роботизированной рукой силой мыслиУчёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) создали платформу, способную вернуть парализованным людям возможность самостоятельных действий с помощью роботизированных рук.
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