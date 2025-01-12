Норвегия хочет восстановить обязанность по строительству бомбоубежищ

Ссылаясь на риски войны, Норвегия в пятницу объявила о намерении восстановить обязанность по строительству бомбоубежищ в новых зданиях, как одну из примерно ста предложенных мер для укрепления готовности страны, сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.
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