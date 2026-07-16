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ЦСКА жестко ответил известному инсайду Фабрицио Романо: «Перестань распространять чушь»

ЦСКА жестко ответил известному инсайду Фабрицио Романо: «Перестань распространять чушь»

ЦСКА опроверг информацию о том, что предлагал зарплату 5 млн евро в год аргентинскому вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу, который якобы отклонил предложение московского клуба ради перехода в «Наполи».

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