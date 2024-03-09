Курбанов уступил титул чемпиона мира WBA сопернику из Узбекистана

ТАСС/Octagon.Media/Максим Конанков Российский боксер Магомед Курбанов уступил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) спортсмену из Узбекистана Исраилу Мадримову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии