Ушла вслед за сыном: стало известно, что звало Моргунову на тот свет

Вчера российские газеты сообщили о смерти легендарного диктора Светланы Моргуновой. Изначально в эту новость ни коллеги, ни публика не верили, так как причины смерти озвучены не были, а они, прекрасно зная биографию знаменитости, понимали, что со здоровьем у той было всё вполне в порядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии