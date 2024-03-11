Ушла вслед за сыном: стало известно, что звало Моргунову на тот свет

Вчера российские газеты сообщили о смерти легендарного диктора Светланы Моргуновой. Изначально в эту новость ни коллеги, ни публика не верили, так как причины смерти озвучены не были, а они, прекрасно зная биографию знаменитости, понимали, что со здоровьем у той было всё вполне в порядке.