Александр Ведяхин: Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран

Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
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