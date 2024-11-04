ЦБ: в России введут многоуровневую систему защиты от кредитного мошенничества

В России разрабатывается новая многоуровневая система защиты граждан от кредитного мошенничества. Законопроект уже создан и в настоящее время обсуждается с правительственными органами, сообщил "Известиям" заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.
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