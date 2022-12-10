Аргументы недели

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Times: США больше не настаивают, чтобы Украина не била по территории России, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы

Times: США больше не настаивают, чтобы Украина не била по территории России, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы

Соединенные Штаты больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не били по территории Российской Федерации, поскольку в настоящий момент Вашингтон меньше опасается эскалации со стороны Москвы.

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