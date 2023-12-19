Герой России рассказал об уничтожении танка ВСУ в 50 метрах от себя

Герой России Кудинов рассказал об уничтожении танка ВСУ в 50 метрах от себя Герой России, рядовой Евгений Кудинов рассказал об уничтожении танка Вооруженных сил России (ВСУ) в 50 метрах от себя во время боя.
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