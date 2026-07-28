В Хакасии в ходе погони задержан нетрезвый лихач, протащивший инспектора ДПС на двери автомобиля

В Хакасии во время ночного патрулирования на 21-м километре автодороги Шира – Новосёлово инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ширинскому району с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю автомобиля Honda.
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