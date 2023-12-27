ФСБ раскрыла торговавших через интернет подпольных оружейников

В Республике Коми ФСБ раскрыла преступную группировку подпольных оружейников. три россиянина организовали подпольную мастерскую по изготовлению боевого оружия из охолощенных образцов, для последующего сбыта через интернет.
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