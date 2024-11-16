8776 прочтений 2 дня назад Промышленники в ФРГ хотели бы вернуться в Россию для ведения дел и ждут такой возможности.
Немцы хотят вернуться в Россию: все упирается в одну проблему
Комментарии
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АК
Александр Крылов
Бизнес дело хорошее, но и ответ надо держать за политику своего правительства, которого вы содержите! Прежде чем впустить в Россию немца, пусть исправят свои ошибки, дадут своего рода "клятву" на недопущение повторения русофобской гадины в торговле, политике, бизнесе.
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это уже интересно.....вообще,надо составлять такие договора,чтоб при смене власти с русофобским уклоном,можно было безболезненно разрывать эти соглашения. Пусть потом думают.....
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Немцы то хотят, а хочет теперь Россия?)
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3 час.
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