Немцы хотят вернуться в Россию: все упирается в одну проблему

АК

Александр Крылов

Бизнес дело хорошее, но и ответ надо держать за политику своего правительства, которого вы содержите! Прежде чем впустить в Россию немца, пусть исправят свои ошибки, дадут своего рода "клятву" на недопущение повторения русофобской гадины в торговле, политике, бизнесе.