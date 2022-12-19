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Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй победы подряд

Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй выездной победы. Маркелл Фульц, Мо Бамба и Коул Энтони выложили в соцсетях гифку с Рафером Олстоном, который выписывает оплеуху Эдди Хаузу в матче «Мэджик» и «Селтикс» в плей-офф 2009 года.

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