Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй победы подряд

Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй выездной победы. Маркелл Фульц, Мо Бамба и Коул Энтони выложили в соцсетях гифку с Рафером Олстоном, который выписывает оплеуху Эдди Хаузу в матче «Мэджик» и «Селтикс» в плей-офф 2009 года.