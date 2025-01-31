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Военное обозрение

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Истребительная авиация Польши

Истребительная авиация Польши

Информации о том, передавала ли Польша свои МиГ-29 Украине, нет. Но известно, что украинские истребители после начала СВО ремонтировались на польских предприятиях, и Украина получала запчасти и авиационное вооружение.

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