Истребительная авиация Польши

Информации о том, передавала ли Польша свои МиГ-29 Украине, нет. Но известно, что украинские истребители после начала СВО ремонтировались на польских предприятиях, и Украина получала запчасти и авиационное вооружение.
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