TASS/AP/Andreea Alexandru Румыния стала ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет Североатлантический альянс, заявил экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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