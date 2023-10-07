«Взрывы, горящие дома и авто, первые жертвы»: по Израилю выпустили ракеты

Александр Глущенко

галкин гражданин израиловки и с паспортом , значит он обязан историческую родину защищать .. В сетях ходит шутка , что максимка не еврей .... Он по третьему мужу пугачёвой болгарин и рвёт когти в софию)))).. Не это интересно, а то , что обязаны призвать собчак . Она имеет паспорт , возраст позволяет служить , а она не служила , по всем правилам ОБЯЗАНА .. Только кем ? Лошадью только?