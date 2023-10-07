В центральной и южной частях Израиля, а также в районе, прилегающим к сектору Газа, объявлена воздушная тревога.
«Взрывы, горящие дома и авто, первые жертвы»: по Израилю выпустили ракеты
Комментарии
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Александр Пелимский
Вот где всплывает оружие их хохляндии....
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19 час.
Александр Глущенко
галкин гражданин израиловки и с паспортом , значит он обязан историческую родину защищать .. В сетях ходит шутка , что максимка не еврей .... Он по третьему мужу пугачёвой болгарин и рвёт когти в софию)))).. Не это интересно, а то , что обязаны призвать собчак . Она имеет паспорт , возраст позволяет служить , а она не служила , по всем правилам ОБЯЗАНА .. Только кем ? Лошадью только?
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1 час.
Александр Глущенко
сейчас жиды из наших бывших соотечественников обиженок штурмуют кассы "Бен-Гуриона".. Там настоящая свалка )))
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1 час.
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