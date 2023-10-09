Валерий Чкалов: что не так с гибелью самого знаменитого лётчика СССР

В 1936 году советский летчик Валерий Чкалов стал известным по всему миру благодаря своему рекордному перелету от Москвы до Петропавловска-Камчатского, а годом позже он достиг Ванкувера, пролетев через Северный полюс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии