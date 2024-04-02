Решение принято. Путин ставит миграционный вопрос под личный контроль

Кто-то умный сказал, что в России законы пишутся кровью. В этот раз крови было очень много....

Россиянин

Надо еще вопрос поднять насчет бывших граждан Украины. Как таковая, эта страна скорее всего прекратит свое существование в нынешнем виде, или вообще исчезнет. А вот с гражданами бывшей незалежной нам предстоит жить в одной стране. А среди них много нелюди, а потому будут проблемы на много лет вперед.