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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Решение принято. Путин ставит миграционный вопрос под личный контроль

Решение принято. Путин ставит миграционный вопрос под личный контроль

В скором времени в России будет создано новое ведомство, которое займется вопросами миграции и межнациональных отношений.

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Комментарии
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Наталия
Кто-то умный сказал, что в России законы пишутся кровью. В этот раз крови было очень много....
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21 час.
Россиянин
К сожалению...
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21 час.
Россиянин
Надо еще вопрос поднять насчет бывших граждан Украины.  Как таковая, эта страна скорее всего прекратит свое существование в нынешнем виде, или вообще исчезнет. А вот с гражданами бывшей незалежной нам предстоит жить в одной стране. А среди них много нелюди, а потому будут проблемы на много лет вперед.
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21 час.

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