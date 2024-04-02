В скором времени в России будет создано новое ведомство, которое займется вопросами миграции и межнациональных отношений.
Решение принято. Путин ставит миграционный вопрос под личный контроль
Комментарии
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Наталия
Кто-то умный сказал, что в России законы пишутся кровью. В этот раз крови было очень много....
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21 час.
Россиянин
К сожалению...
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21 час.
Россиянин
Надо еще вопрос поднять насчет бывших граждан Украины. Как таковая, эта страна скорее всего прекратит свое существование в нынешнем виде, или вообще исчезнет. А вот с гражданами бывшей незалежной нам предстоит жить в одной стране. А среди них много нелюди, а потому будут проблемы на много лет вперед.
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21 час.
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