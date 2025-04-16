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МВД по Республике Татарстан приглашает представителей СМИ принять участие в конкурсе «Щит и перо»

Министерство внутренних дел Российской Федерации с целью привлечения внимания общественности к вопросам обеспечения законности и правопорядка, повышения уровня правовой грамотности населения, а также совершенствования и укрепления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств – участников Содружества Независимых Государств ежегодно проводит Конкурс «Щит и перо».

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