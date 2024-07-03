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Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по складу ВСУ в Запорожской области

Российские военные ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоплению техники и месту, откуда производились запуски беспилотных летательных аппаратов в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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