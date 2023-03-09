Вкусный домашний песочный торт со сливочным кремом, безусловно, понравится взрослым, а наличие в начинке ягодного джема, по достоинству оценят и дети!Для приготовления песочного торта понадобится: сахар - 100 г; маргарин - 200 г; соль - 1/3 ч.