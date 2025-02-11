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Хорошей вам всем новости - Про гибель Тасболата Ибрашева-это Фейк !

Хорошей вам всем новости - Про гибель Тасболата Ибрашева-это Фейк !

Морская пехота России Тасболат Ибрашев - герой фотосюжета из Грузии в августе 2008 года. 08-08-08 он был запечатлен с пулемётом наперевес у города Гори: колонна грузинской армии пыталась проехать через российский блокпост, но вставший у них на пути Тасболат колонну… Друзья, спешу со светлой новостью Про Тасболу-это Фейк  Жив.

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