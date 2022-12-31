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Маккиннон может сыграть с «Торонто» в субботу. Форвард «Колорадо» пропустил 11 матчей из-за травмы

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон может сыграть с «Торонто» в субботу.  Игрок пропустил 11 матчей из-за травмы верхней части тела.

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