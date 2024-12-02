Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да,а Клоун он и в Украине клоун!Зеленский послал ...
  • Eduard
    В России каждый день Зеленского туда посылают,причем с его сукой Еленой!Зеленский послал ...
  • Eduard
    В США что ли?Зеленский послал ...

Финансист Шнейдерман: Россияне тратят на развлечения около 5% дохода

Финансист Шнейдерман: Россияне тратят на развлечения около 5% дохода

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что около 30% россиян выделяют на развлечения 5% своего ежемесячного дохода, еще примерно столько же — от 6 до 10%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх