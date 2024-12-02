Финансист Шнейдерман: Россияне тратят на развлечения около 5% дохода

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что около 30% россиян выделяют на развлечения 5% своего ежемесячного дохода, еще примерно столько же — от 6 до 10%.
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