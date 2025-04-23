Эксперты поделились практическими решениями по адаптации молодых сотрудников

Вебинар «Как удержать зумеров на производстве: современные подходы к обучению и адаптации» стал площадкой для обмена реальными кейсами и инструментами коммуникации с молодыми сотрудниками, которые уже продемонстрировали свою эффективность.
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