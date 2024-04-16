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На центральном рынке Орла стартовала реконструкция знаменитой «железки»

На центральном рынке Орла стартовала реконструкция знаменитой «железки»

В Орле на территории центрального рынка стартовали работы по демонтажу «железки». Именно так жители называли площадку, где вплоть до 2023 года торговали рыбными снастями, радиоэлектроникой, техникой, хозтоварами и т.

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