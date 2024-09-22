Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии / © visualcapitalist Китай продолжает оставаться движущей силой расширения ветроэнергетики: на его долю в 2023 году пришлось почти 66% мировых приростов мощности.
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