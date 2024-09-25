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Пленный боец ВСУ назвал способ остановить мобилизацию на Украине

Пленный боец ВСУ назвал способ остановить мобилизацию на Украине

Мобилизацию на Украине может остановить лишь совместный бунт общества и военкоматов. Способ прекратить насильный призыв в армии назвал в беседе с ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший военком Николай Юрченко.

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